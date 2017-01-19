Inegöl'de Fetö Pdy Soruşturmasında 3 Kişi Gözaltına Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında psikoılog, öğretmen ve AFAD çalışAnanın olduğu 3 kişi gözaltına alındI.İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nca devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında öğretmenlik yaparken ihraç edilen M.U., çalıştığı AFAD'dan çıkartılan R.B. ve İnegöl Adliyesi'nde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde Psikolog olarak çalışan S.G. gözaltına alındı. Psikolog S.G.?nin Bylock kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.İnegöl'de sorgulamaları tamamlanan üç kişi bugün "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan adliyeye çıkartıldı.



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