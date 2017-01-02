İnegöl'de Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde banyo yaparken elektrik akımına kapılan 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.



Mesudiye Mahallesi Pınarbaşı Sokak'taki evlerinde banyoya giren İbrahim Girgin (12), iddiaya göre şofbendeki arıza nedeniyle elektrik akımına kapıldı.



Durumu fark eden çocuğun ailesi durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.



Ekipler tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Girgin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Girgin'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.