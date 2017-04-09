İnegöl Belediyespor- Ziraat Bankası: 0-3

SALON: İnegölHAKEMLER: Cihat Fırıncıoğlu (xx), Yasin Okumuş (xx)İNEGÖL BELEDİYESPOR: Mehmet (xx), Caner (xxx), Gazmend (xx), İbrahim (xx), Niels (xx), Bahov (xxx) (Özer xxx, Beytullah xxx, Görkem xx, Cansın xx)ZİRAAT BANKASI: Baturalp Burak (xxx), Vahit Emre (xxx), Nilsson (xxx), Savani (xxx),...

İnegöl Belediyespor- Ziraat Bankası: 0-3



SALON: İnegöl

HAKEMLER: Cihat Fırıncıoğlu (xx), Yasin Okumuş (xx)

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Mehmet (xx), Caner (xxx), Gazmend (xx), İbrahim (xx), Niels (xx), Bahov (xxx) (Özer xxx, Beytullah xxx, Görkem xx, Cansın xx)

ZİRAAT BANKASI: Baturalp Burak (xxx), Vahit Emre (xxx), Nilsson (xxx), Savani (xxx), Lee (xxxx), Ulaş Kıyak (xxx) (Serkan xxx, Volkan xxx, Jeroen xxx)

SETLER: 16-25, 23-25, 22-25

SÜRE: 78 dakika (20, 26, 32)

VOLEYBOL Efeler Ligi play off çeyrek final rövanş maçında İnegöl Belediyespor'u 3-0 yenen Ziraat Bankası yarı finale yükseldi. İlk müsabakayı da Ziraat Bankası 3-1 kazanmıştı. İnegöl Belediyespor ise 5'incilik ve 8'incilik mücadelesi verecek.

- İnegölbursa

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