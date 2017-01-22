SALON: İnegöl
İNEGÖL BELEDİYESPOR : Bahov Dimitri (xxx), Görkem Sertel (xxx), Caner Çiçekoğlu(xxx), Husaj (xxx), İbrahim Başaran (xxx), Niels(xxx)(AyhanTunç, Mehmet Almaz, Gökhan Çatal, Cansın Çınar, Caner Demirci, Salih Özdemir, Özer Özger)
TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR: Orçun Ergün (xxx), Gorchaniuk (xxx), Hakan Polat(xxx), Statsenko (xxx), Martin(xxx), Murat Palavar(xxx), (Hasan Balcıoğlu, Semih Çelik, Aslan Ekşi, Ertan Ertekin, Samet İçmegiz, Taner Kabakçı, Andac, Onur Kurt, Göktuğ Şeref)
SETLER: 25-13, 25-23, 22-25,25-23
SÜRE 105 DK (20,28,30,27)
2016-2017 Efeler Ligi ikinci devresinin ilk müsabakalarında İnegöl Belediyespor kendi evinde ağırladığı Tokat Belediye Plevnespor Kulübü'nü 3-1 yendi.
- İnegölbursa
İnegöl Belediyespor-Tokat Belediye Plevnespor: 3-1
SALON: İnegölİNEGÖL BELEDİYESPOR : Bahov Dimitri (xxx), Görkem Sertel (xxx), Caner Çiçekoğlu(xxx), Husaj (xxx), İbrahim Başaran (xxx), Niels(xxx)(AyhanTunç, Mehmet Almaz, Gökhan Çatal, Cansın Çınar, Caner Demirci, Salih Özdemir, Özer Özger)TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR: Orçun Ergün (xxx),...
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