İnegöl Belediyespor-Maliye Piyango Spor : 2-3





SALON: İnegöl Gençlik Spor Salonu



HAKEMLER: Yasin Okumuş (xxx), Yavuz Akdemir (xxx)



İNEGÖL BELEDİYESPOR: İbrahim (xxx), Caner (xxx), Niels (xxx), Mehmet (xxx), Husaj (xxx), Bahov (xxx) (Beytullahxxx), Özer xx, Cansın xx, Tunç xx, Salih xx, Görkem xx, Gökhan xx)



MALİYE PİYANGO: Venno (xxx), İzzet (xxx), Stankovic (xxx), Gjoorgiev (xxx), Muhammed (xxx), Sercan (xxx), (Murat xx, Metin xxx, Ufuk xx, Uğur xx, Samet xx, Siltala xx, Ceyhun xx, Murat xx)



SETLER: 29-27, 23-25, 18-25, 25-22,12-15



SÜRE: 134 dakika (32, 28, 24, 30, 20)



Efeler Ligi Play-off beşincilik müceadelesinde İnegöl Belediyespor, Maliye Piyango Spor'a 3-2 yenildi ve 2-0'lık skorla sezonu altıncı sırada tamamladı. Turuncu lacivertliler bu sonuçla Türkiye'yi yeni sezonda Balkan Kupası'nda temsil edecek.



- Bursa