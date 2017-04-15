İnegöl Belediyespor-Galatasaray Hdı Sigorta: 3-0





SALON: İnegöl



HAKEMLER: Onur Hoşnut (xxx), Yasin Okumuş (xxx)



İNEGÖL BELEDİYESPOR: Caner (xxx), Gazmend (xxx), İbrahim (xxx), Niels (xxx), Bahov (xxx), Mehmet (xxx) (Özer Özger xxx, Beytullah xx, Cansın xx, Görkem xx)



GALATASARAY HDI SİGORTA: Samuel (xxx), Murathan (xxx), Bartman (xxx), Halil (xx), Emin (xxx), Hüseyin (xxx) (Can xx, Emre xx, Halil İbrahim xx, Yasin xx, Adis xx)



SETLER: 25-20, 28-26, 25-22



SÜRE: 83 Dakika (24, 33, 26)



Voleybol Efeler Ligi play-off ikinci etap ilk maçında İnegöl Belediyespor, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi. Büyük heyecan ve çekişmeye sahne olan karşılaşmanın setlerini İnegöl Belediyespor, 25-20, 28-26, 25-22 kazandı. İki takım Salı günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. İnegöl temsilcisi bu maçı kazanırsa beşincilik maçı oynayacak.



- Bursa