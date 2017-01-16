İnegöl Belediyespor Antrenörü Zoroğlu Açıklaması

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'un antrenörü Levent Zoroğlu, Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olarak elendikleri "Kupa Voley" yarı final maçına ilişkin, "Final, hatta şampiyonluk şansımızın dünyada bir örneği olmayan ve bundan sonra da olacağını düşünmediğim bir kararla elden kaçtığını düşünüyorum." dedi.



Zoroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kupa Voley şampiyonu Fenerbahçe'yi kutladığını belirtti.



Balıkesir'de gerçekleşen Fenerbahçe karşılaşmasında 3. setin 25-24 Fenerbahçe üstünlüğüyle başladığını anımsatan Zoroğlu, şunları kaydetti:



"Maçta, 3. sette hakem, ayakkabı bağcığını bağlayan oyuncu Gazmend'e kırmızı kart göstererek, maçı bitirdi. Bu sonuçla da elendik. Ne yazık ki son maçın, son setin, son sayısında çalınan bir düdükle verilen bir hakem kararının mücadelenin önüne geçmesi, herkesi etkiledi. Hakemin verdiği kararın doğru olup olmadığını tartışmaktan çok verildiği an, maç ve atmosferi tartışmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hakem tekniği açısından bakıldığında başka bir şekilde düşünülüp, oyuna devam edilebilir ve maçın önüne bu şekilde geçilmeyebilirdi. Çünkü bu karar, telafisi olan bir lig maçının başlangıç sayısı değil, kupa yarı finalinin son sayısıydı. Aslında oyuncularım, ben ve hakem triosu olarak böyle olayların içinde olmak, hepimizi üzdü.



Tabii ki camia olarak kırgınız, kızgınız ve çok üzgünüz. Final, hatta şampiyonluk şansımızın dünyada bir örneği olmayan ve bundan sonra da olacağını düşünmediğim bir kararla elden kaçtığını düşünüyorum."



Zoroğlu, bundan sonra lige bakacaklarını dile getirerek, "Büyük ve güzel bir voleybol ailesinin parçalarıyız. Bu maçın geride kaldığını biliyoruz. Artık ligi ve oynayacağımız maçları düşünmek durumundayız ve hazırlıklarımız bu şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.