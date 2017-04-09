İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevi Törenle Açıldı

İnegöl Belediyesi'nin Göztepe ailesinin destekleri ile Yeniceköy Mahallesinde hayata geçirdiği İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevi, düzenlenen törenle açıldı. 2,5 milyon TL'lik yatırımın 1 milyon TL'si Göztepe ailesi tarafından karşılanırken, açılış törenine eski İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala da katıldı.



İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevi ve AŞ Evi'nin resmi açılış töreni saat 18.00'de gerçekleştirildi. Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan tesisin açılış törenine; eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Baş, AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel ve yönetim kurulu üyeleri, İTSO Başkanı Metin Anıl, İlçe Müftüsü Kazım Güzel, OSB Müdürü Zeki Şahin, belediye meclis üyeleri, huzurevinin yapımına 1 Milyon TL'lik katkı sunan hayırsever işadamı ve Yenice eski Belediye Başkanı Mehmet Göztepe ile Göztepe ailesinin mensupları, kurum ve kuruluş temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Hedef Çağdaş ve Sağlıklı Yaşam Ortamları



Modern görünümü ve yaşlılar için uygun kullanımıyla 5 yıldızlı otel rahatlığını aratmayan huzurevi ve AŞ evinin açılış töreni, Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın konuşmasıyla başladı. Hizmet aşkıyla çıktıkları yolda 13 yılı geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Yaptığımız planlar ve projelerle somut hizmetlerle şehrimizin her noktasına özellikle 2014 yerel seçimlerinden sonra köylerin de kırsal mahalleye dönüşmesiyle beraber şehrin her noktasına dokunuyoruz. Bu kutlu yürüyüşte yalnız değildik. Halkımızın sonsuz destekleriyle şehrimizin dinamiklerini harekete geçirerek tam bir ekip ruhuyla çalışmaktan mutluluk duyulan bir şehri yeniden imar etmenin heyecanıyla çalışıyoruz" dedi.



Yeni bina ihtiyaç olmuştu



Eski huzurevi binasının 40 yılı aşkın süredir kullanıldığını hatırlatarak konuşmasını sürdüren Aktaş, "Bugün de yeni yerinde büyüklerimizin sıcak yuvası olacak huzurevimizin ve AŞ evimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bilindiği gibi huzurevimiz 1973 yılında kurucu bir dernek tarafından gerçekleştirilmiş ve 1986 yılına kadar işletilmiştir. 86 yılında dönemin Belediye Başkanı Muhittin Tanoğlu'nun girişimiyle bu iş belediye bünyesine alınmış ve dönemim içerisinde AŞ evi de buraya ilave edilmiştir. Takdir edersiniz ki mevcut bina 40 küsür yıllık bir bina. Kurulduğu günden bugüne kadar bini aşkın büyüğümüze bir yuva sıcaklığı vermeye çalışan, eli öpülesi büyüklerimizin ömürlerinin geri kalan kısımlarını huşu içinde idame etmelerine vesile olan huzurevimizin artık yeni binaya taşınması bir ihtiyaç oldu" diye konuştu.



Hayırseverden 1 Milyon TL Destek



İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevi ve Aşevi binasının yapımıyla ilgili hikayeyi de anlatan Aktaş, şöyle konuştu:



"Bir gün Yenice Eski Belediye Başkanımız Mehmet Göztepe ağabeyim ziyaretime geldi. Dedi ki ben bir huzurevi yapmak istiyorum yalnız bir istirhamım var, Yeniceköy'de olsun dedi. Nihayetinde Yeniceköy'de İnegöl, Esenköy'de. ve rahmetli eşi adına yapmak istediğini söyledi. 750 bin TL'lik bir bütçe ayırdığını anlattı. Bizleri kırmayarak bu rakamı 1 milyon TL'ye çıkardı. ve bismillah diyerek o gün startı verdik. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Huzurevi 1984-89 yılları arasında Yenice'ye bir sürü proje kazandırmış, samimiyetle, gayretle çalışmış, bugün de işadamı sıfatıyla ailesiyle beraber yüzlerce insanı istihdam ediyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum."



5 Yıldızlı otel ayarında



"Şuan itibariyle huzurevimizde 28 erkek, 3 bayan sakinimiz kalıyor. 250 civarında kişiye de buradan sıcak yemek servisi yapılıyor. Burası hem huzurevi hem AŞ evi. Beraberinde 14 ailemiz var buraya gelemeyecek durumda. Onlara da mobil olarak biz hizmet götürüyoruz. Huzurevimiz 2,5 milyon TL'ye mal oldu. Ben tekrar 1 milyon TL'sini karşılayan hayırsever Göztepe ailesine teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - BURSA