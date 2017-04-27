İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş Annesinin Cenazesini Kendisi Kıldırdı

İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın annesi Meryem Aktaş, gözyaşları içinde toprağa verildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazını Başkan Aktaş kıldırdı.



İnegöl Devlet Hastanesi Palyatif Yoğun Bakım ünitesinde tedavi gören 4 çocuk annesi 86 yaşındaki Meryem Aktaş, dün hayatını kaybetti. Meryem Aktaş, Altınbaş Camii'nde öğle namazını müteakip, Başkan Alinur Aktaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye İnegöl Kaymakamı Ali Akça, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti Bursa milletvekilleri, İl Başkanı Cemalettin Torun, bazı oda ve dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - BURSA