Inegöl Belediye Başkanı Aktaş'ın Annesi Toprağa Verildi
İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın 86 yaşındaki annesi Meryem Aktaş, memleketi İnegöl'de toprağa verildi.
İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın 86 yaşındaki annesi Meryem Aktaş, memleketi İnegöl'de toprağa verildi.
İnegöl'deki Altınbaş Camisi'nde düzenlenen törene, Aktaş'ın ailesi ve yakınları ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İlçe Belediye Başkanları, İlçe Kaymakam Ali Akça, AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, bazı milletvekilleri, Türkiye Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından cenaze namazı kıldırılan Aktaş'ın cenazesi daha sonra Mahmudiye Mezarlığı'nda defnedildi.