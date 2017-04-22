İnebolu MHP İlçe Başkanlığı Kongresi
İnebolu MHP İlçe Başkanlığı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.
İnebolu MHP İlçe Başkanlığı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, MHP ilçe başkanlığı görevini iki dönemdir yürüten Mustafa Ateş, aynı göreve yeniden seçildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan Ateş, arkadaşları ve ilçenin önde gelenleriyle yaptığı istişareler sonucu göreve yeniden talip olduğunu söyledi.
Partide uzun yıllardır görev yaptığını belirten Ateş, "Ben bu partide birçok seçim geçirdim. Her türlü görevi alnımın akıyla severek yaptım. Bu çileli yolda ilk günkü adaylık heyecanımı, o enerjimi taşıyorum, arkadaşlarımla birlikte bu ilçede MHP'yi ve Türk milliyetçiliğini daha iyi noktaya taşıyacağımıza, daha iyi başarılar, dereceler alacağımıza inanıyorum." dedi.
Anayasa değişikliği halk oylamasında İnebolu'da sandıktan "Evet" çıktığını ifade eden Ateş,"Referandum sürecinde ilçemizde ve köylerimizde ciddi bir çalışma yaptık. Güzel de bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Anayasa değişikliğinin memleketimize, milletimize, Türk milliyetçiliğine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.
Gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından tek listeyle yapılan seçimde Mustafa Ateş başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şöyle oluştu: Ahmet Gültekin, Ali Delen, Mete Yeni, Eyüp Kara, Çetin Gürel, Zafer Köprülüoğlu, Soner Altıkulaç, Osman Çakılcı, Uğur Eren, Muammer Fatih Gözen, Raşit Karagöz, Ali Kocabıyık, Erhan Çağlar.
Kongreye, MHP eski Kastamonu Milletvekili Emin Çınar, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, Bozkurt Belediye Başkanı Bozkurt Ekeş, Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak ve partililer katıldı.