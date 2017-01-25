İnebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mikail Aydın'ın (29) kullandığı 34 MKG 14 plakalı otomobil, İnebolu-Kastamonu kara yolunun İskir mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Halil İbrahim Loğolu (29) yaralandı.
Yaralılar, İnebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
İnebolu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
İnebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İnebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads