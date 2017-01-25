İnebolu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

İnebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İnebolu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

İnebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mikail Aydın'ın (29) kullandığı 34 MKG 14 plakalı otomobil, İnebolu-Kastamonu kara yolunun İskir mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Halil İbrahim Loğolu (29) yaralandı.

Yaralılar, İnebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads