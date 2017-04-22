İnebolu'da Ev Yangını

İnebolu ilçesinde, betonarme evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yukarıhatıpbağı Mahallesi'nde İbrahim Özer'e ait 4 katlı apartmanın zemin katındaki odunlukta, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İnebolu Belediyesi itfaiye ekibi, alevlere müdahale etti.



Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin diğer katlara yayılması önlendi.



Yangında maddi hasar meydana geldi.