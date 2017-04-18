İnebolu'da Bocce Turnuvası Düzenlendi

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Okullar Sporları Bocce İl Birinciliği yarışmaları İnebolu ilçesinde başladı.



Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Kastamonu İl Temsilcisi Savaş Ören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 gün sürecek turnuvaya il genelindeki ortaokul ve liselerden 168 öğrencinin katıldığını söyledi.



İnebolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilecek turnuvanın 3 ayrı kategoride düzenlendiğini belirten Ören, "Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde hem kız hem de erkeklerde birinci olan okullarımız, mayıs ayında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yapılacak olan grup maçlarında ilimizi temsil edecekler." dedi.