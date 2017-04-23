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İndirimli Elektrikte Tüketici Lehine Düzenleme Geliyor
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İndirimli Elektrikte Tüketici Lehine Düzenleme Geliyor

EPDK, dilediği şirketle sözleşme yapma hakkına kavuşan 8,4 milyon elektrik abonesinin karşılaşabileceği mağduriyetleri önlemek için yönetmelik taslağı hazırladı.

İndirimli Elektrikte Tüketici Lehine Düzenleme Geliyor

EPDK, dilediği şirketle sözleşme yapma hakkına kavuşan 8,4 milyon elektrik abonesinin karşılaşabileceği mağduriyetleri önlemek için yönetmelik taslağı hazırladı. Taslakla birlikte elektrik şirketlerinin keyfi ücret yansıtması engellenecek.

Kaynak: Dunya.com

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