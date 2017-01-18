Index'17, 5. Kez Gerçekleştirilecek

Koç Üniversitesi Industrial Engineering Society tarafından Türk Ekonomi Bankası (TEB) sponsorluğunda düzenlenen kariyer etkinliği IndEx'17, 24-26 Şubat'ta gerçekleştirilecek.



Koç Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve özellikle Anadolu üniversitelerinden gelen öğrencilerin kendilerini farklı alanlarda geliştirmelerini ve bu alanlardaki yöneticileri daha yakından tanımalarını amaçlayan kariyer etkinliği bu yıl beşinci kez düzenlenecek.



Üniversitenin Rumelifeneri Yerleşkesinde gerçekleştirilecek IndEx'17'de 6 farklı sektörden 15 üst düzey yöneticinin vereceği seminerlerle birlikte 18 vaka analizi yapılacak.



Katılımcılara seçkin bir kariyer deneyimi vermeyi hedefleyen etkinlik, aynı zamanda 5 yıldızlı otelde 2 gece konaklama imkanı, 2 IndEx eğlencesi ve çeşitli sektörlerdeki şirketleri ağırlayan renkli fuaye alanıyla katılımcıların keyif alacakları bir etkinliğe dönüşüyor.



Gün boyunca seminerler sonrasında sosyal aktivitelerin de yoğun olduğu program, mentörlük sistemi sayesinde katılımcıların birbirleri ile daha iyi ilişkiler kurarak, kariyer eğitimlerinin yanında gelecekte kendilerine birçok alanda faydalı olacak arkadaşlıklar elde etmelerine de imkan sağlıyor.





Katılımcıların bölüm, sınıf veya okul sınırlaması olmaksızın özgeçmişleri ile seçileceği etkinliğe 1 Şubat tarihine kadar başvuruda bulunulabilecek.