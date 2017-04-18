Independent: Referandum Sonuçları Türkiye Turizmini Etkiler Mi?

İngiliz Independent gazetesi, anayasa değişikliği referandum sonuçlarının Türkiye'ye gitmeyi planlayan İngiliz turistlerin kararlarını etkilemeyeceğini belirterek Türkiye turizminin yeniden kendini toparlama potansiyeli olduğunu yazdı.



Gazete, ülkenin önde gelen turizm acentaları ve şirketleri ile yaptığı görüşmede, İngiliz turistlerin referandum sonuçlarının ardından Türkiye'ye tatil destinasyonu olarak nasıl baktıklarını araştırdı.



Türkiye'de son iki yıldır yaşadığı terör saldırıları nedeniyle ülkeye gelen yabancı turist sayısında düşüş olduğunu hatırlatan gazete, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik yaptığı seyahat uyarısının son referandum sonuçlarından sonra değişmediğini aktardı.



Müşteri şikayetlerini değerlendiren Holiday Travel Watch internet sitesinden Frank Brehany, Independent gazetesine yaptığı açıklamada, referandumun İngiliz turistleri fazla ilgilendirmeyen bir gelişme olduğunu belirterek, buna karşın bölgede bir kargaşa yaratabileceğini düşündüğünü iddia etti.



Brehany, Türkiye'ye varan turistlerin bulundukları tatil yörelerinde son gelişmelerin etkilerini anında hissetmeseler de, Türkiye'de yaşayan terör olaylarının İngilizleri Türkiye tercihlerinde olumsuz etkilediği belirterek,Türkiye'nin Suriyeli mülteciler için bir geçiş noktası olmasının da ülkenin turizm potansiyelini olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.



Kirker Holidays'den Ted Wake gazeteye yaptığı açıklamada, Türkiye'nin turizm destinasyonu olarak popülerliğini iyileştirme potansiyeli olduğunu belirterek iyimser açıklamalarda bulundu. Wake, Stockholm, Paris, Berlin, Nice, Londra ve İstanbul'un terör saldırılarıyla yüzleştiğini ifade ederek Türkiye ve İstanbul'u ziyaret eden turistlerin mükemmel bir hizmet, misafirperverlik ve uygun bütçeli bir tatil yaşadıklarını kaydetti.



Gazete haberinde ayrıca, Türkiye turizminin tüm bu olumsuzluklara karşı çok kötü bir grafik çizmediğini belirterek ABTA'nın verilerine göre, 2017 yılındaki yüzde 18 oranındaki düşüşe karşın Paskalya tatili döneminde Türkiye'deki güney sahillerindeki turist sayısının artış gösterdiğini yazdı. - Londra