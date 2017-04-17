İncirliova'nın Arçil ve Şota'sı

AYDIN Süper Amatör Lig takımlarından İncirliova Belediyespor'un altyapısında forma giyen ikiz futbolcular Ömer ve Ali Rıza Çiçeksöğüt, kırmızı beyazlı kulübün maskotu oldu. Antrenörleri ve takım arkadaşları, tek yumurta ikizi Ömer ve Ali Rıza'yı ayırmakta güçlük çekerken, "Biz İncirliova'nın Arçil ve Şota'sıyız" diyen ikizler, önce İncirliova Belediyespor'un A takımında, sonra da Süper Lig'de birlikte oynamayı hedeflediklerini söyledi. 11 yaşında olmalarına rağmen U12 ve U13 takımlarında da forma giyen Ömer ve Ali Rıza, orta sahada görev yapıyor.



Yaz spor okulunda keşfettikleri Ömer ve Ali Rıza'nın gelecekte üst liglerde oynayabilecek yeteneğe sahip olduğunu söyleyen Antrenör Ali Hakan Mert, "Tek sorunumuz birbirlerine olan benzerlikleri. Çoğu zaman hangisinin Ömer, hangisinin Ali Rıza olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Ömer'i burnundaki küçük bir benden ayırt edebiliyoruz. İkisi de çok yetenekli. Ocak 2017'de lisansları çıktı. Üç kategoride de oynayabiliyorlar. Kendilerini Trabzonspor'un unutulmaz ikizleri Arçil ve Şota'ya benzetiyorlar. Umarım onlar gibi yıldız olurlar" dedi.



- İncirliova