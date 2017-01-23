İncirliova İlçesinde Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

İncirliova ilçesinde, oto teybi ve mutfak tüpü hırsızlığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Acarlar Mahallesinde 35 AP 486 plakalı otomobilin teybinin çalınması ile bir tüp bayisinden 12 kilogramlık mutfak tüpü çalınması olayını araştıran polis, "bir kişinin mutfak tüpü satmaya çalıştığı" ihbarı üzerine şüpheli Ramazan C.'yi yakaladı.



Gözaltına alınan Ramazan C, emniyetteki işlemlerinin ve savcılık sorgusunun tamamlanmasının arından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.