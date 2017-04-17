İncirliova'da İşyerleri Denetleniyor

İncirliova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Gürşat Kale'nin talimatıyla ilçe genelindeki temel gıda ürünlerinin satışının yapıldığı yerlerde denetimler başlattı.



Amaçlarının yapılan denetimlerle halk sağlığını tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırmak olduğunu dile getiren Başkan Kale, "İncirliova Belediyesi olarak temel gıda ürünlerinin üretim ve satışının yapıldığı iş yerlerine yönelik olarak belli periyotlarda denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız denetimlerde özellikle tarihi geçmiş ürünlerin tespiti, iş yerlerinin genel sağlık ve hijyen koşullarına uygunluğu, gıda maddelerinin muhafazası ve depolanması gibi hususlara büyük önem veriyoruz. Halkımızın güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla bu denetimlerimiz devam edecektir" dedi. - AYDIN