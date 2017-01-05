İncirliova Belediyesi'nden Eğitime Katkı Spora Destek

İncirliova Belediyesi, eğitime katkı spora ise destek vermeye devam ediyor.



İncirliova ilçe genelindeki tüm amatör spor kulüplerine malzeme ve ulaşım desteği sunan İncirliova Belediyesi eğitim ve öğretim kurumların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ihtiyaçlarının giderilmesi konularında da büyük destek sağlıyor.



İncirliova Belediyesi tarafından yapılan eğitim ve spor hizmetlerine ilişkin bir açıklamada bulunan Belediye Başkanı Gürşat Kale; "Bugüne kadar ilçemiz genelindeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarımızın bahçe düzenlemeleri ile fiziki şartlarının iyileştirilmesi işlerini gerçekleştirdik. Aynı zamanda bu kurumlarımızdaki öğrencilerimiz için eğitim ve sportif malzeme yardımında bulunduk. Eğitim kurumlarımızın yanı sıra ilçemiz genelindeki tüm amatör spor kulüpleri ile bireysel sporcular için 2 bin 750 adet avcılık fişeği, 3 bin 500 adet satranç takım, bin 114 adet forma şort takımı, 348 adet futbol, basketbol, hentbol voleybol topu, 88 adet tekmelik, 240 adet tozluk, 24 adet kaleci eldiveni, 24 adet kaleci forması, 164 adet eşofman takımı, 7 takım masa tenisi raketi, 450 adet antrenman forması, 16 adet avcı yeleği temin ederek kendilerine verdik. İncirliova Belediyesi olarak eğitime katkı spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN