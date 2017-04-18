İnci Kefalini Koruyacaklar

Erciş ilçesinde endemik tür olan inci kefalinin sürdürülebilirliğini sağlanması amacıyla faaliyet göstermek üzere İnci Kefali Koruma ve Yaşatma Derneği kuruldu.



Dernek Başkanı Cem Akıllı, düzenlediği basın toplantısında, Van Gölü'nün bir değeri olan inci kefalini korumak ve tanıtmak amacıyla profesyonel bir ekiple yola çıktıklarını söyledi.



İnci kefaline yönelik kaçak avcılığın önüne geçmek, neslini sürdürmek, Türkiye ve dünyaya tanıtmak amacıyla çalışmalar yapacaklarını anlatan Akıllı, şunları kaydetti:



"Bu çalışmalarımızda tüm halkımızı da yanımızda görmek istiyoruz çünkü bu değer hepimizin. İnci kefalinin tersine göçünü izlemek için ülkemizin çeşitli bölgelerinden Erciş'e her yıl turist geliyor. Dünyada sadece Alaska Bölgesi'nde ve Erciş'te gözlenen bu doğa olayı ne yazık ki iyi tanıtılamıyor. Biz, Erciş'i ve bölgeyi bu değerle tanıtmak için önemli çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Çalışmalarımızın startını verdik. İnşallah devamı da en iyi şekilde gelecektir."