İnci Kefali Koruma ve Yaşatma Derneğinden Ziyaret

İnci Kefali Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Cem Akılı ve yönetim kurulu üyeleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'i makamında ziyaret eti.



Ziyarette konuşan Akılı, Erciş ilçesinde faaliyet gösteren derneklerinin, Van Gölü'nde yaşayan tek endemik tür olan i·nci kefali balığını korumak ve tanıtmak amacıyla kurulduğunu söyledi.



Bu çerçevede kurumlarla işbirliğine önem verdiklerini anlatan Akılı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün de inci kefalini korumada önemli görev üstlendiğini kaydetti.



İnci kefalini korumak ve tanıtmak amacıyla oldukça profesyonel bir ekiple yola çıktıklarını belirten Akılı, şöyle konuştu:



"Bu nedenle kaçak avcılıkla mücadeleye katkı sunacağız. İnci kefalinin soyunu devam ettirmek ve bu değeri başta ülke geneli olmak üzere, tüm dünyada tanıtmak amacıyla çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalarımızda kurumlarla iş birliğine önem veriyoruz. Çünkü bu değer hepimizin. İnci kefalinin tersine göçünü izlemek için ülkemizin çeşitli bölgelerinden Van ve Erciş'e turist gelmektedir. Dünyada sadece Erciş'te gözlemlenen balıkların bu mucizevi doğa olayı, ne yazık ki iyi tanıtılamıyor. Bunun için çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Çalışmalarımızın startını verdik."



Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Demir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.