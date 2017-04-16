İnci Kefali İçin Av Yasağı Başladı

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arası uygulanan av yasağı başladı.



Bölgenin önemli değerlerinden olan ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için av yasağı başladı. Balıkçılar 90 gün boyunca Van Gölü'nde inci kefali avlayamayacak. Balıkçılar son kez ağlarını gölden çekerken, yaklaşık 2.5 milyar balık üremek için Van Gölü'ne dökülen 12 akarsuya akın ediyor. Uçarak üreme göçü yapan balıklar görsel bir şölen sunarken, balıkların göçü sırasında da geniş güvenlik önlemleri alınıyor.Her yıl balıkların uçarak göçünün izlenebildiği Erciş İlçesi'ndeki Deliçay bölgesinde İnci Kefalı Festivali düzenleniyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Akkuş, av yasağı ile ilgili gerekli tedbirlerin alındığını belirterek şöyle konuştu:



"Van Gölü etrafındaki bütün balıkçılar ve İnci Kefali av yasakalarını uygulamayla görevli bütün görevliler gezilerek gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Başlayan av yasaklarının sıkı takipçisi olacağız. Av yasağı döneminde 2 kritik noktamız bulunuyor. Birisi Erciş diğeri Muradiye. Bu sene özel tedbirler de alındı. Balığın gölden avlanması engellenecek. Gölde bulunan jandarma botları süreçle ilgili olarak bir ay öncesinden haberdar edildi. Gerekli eğitimler verildi. Geçen yıl polis ekipleri merkezde çok sıkı bir denetim yaptı. Balık satılan bütün noktalara baskınlar yaparak balığın satışını engelledi. Van merkezde kaçak balığın satışı yüzde 95 oranında engellendi. Bu yılda bu denetimler olacak. İnci Kefali'ne talep artıyor. Yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalıyoruz. Bu noktada Van halkının önemli desteklerini bekliyoruz. Van balığı halkın malıdır. Her noktaya polis dikmemiz mümkün değil. Herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz."



- Van