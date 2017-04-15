İnci Kefali Av Yasağı Başladı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, bugün başlayan inci kefali av yasağıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık binası toplantı salonunda, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce inci kefali av yasağı uygulamaları hakkında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, alanda görev yapacak kolluk kuvvetleri ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi temsilcileri katıldı.



Toplantıda, Balıkçılık ve Su Ürünleri mühendisi Gizem Mutlu Yılmaz tarafından 'inci kefali balığı av yasağı' ile ilgili sunum yapıldı



Katılımcılara av yasağıyla ilgili 2016 yılında yapılan uygulamalar ve 2017 planlamaları hakkında da çeşitli bilgiler verildi.