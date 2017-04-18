İnci Holding Kurucusu Cevdet İnci Anısına 89 Bin Fidan

İnci Holding'in temellerini atan Cevdet İnci, grup çalışanları ve ailelerinin katılımıyla düzenlenen Cevdet İnci Anma ve Ağaç Dikme Töreni'yle anıldı. Seferihisar-Kavakdere'de düzenlenen törende dikilenler ile birlikte, Cevdet İnci adına dikilen fidan sayısı 22 yılda toplam 89 bine yükseldi.



İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök; "Dedemin bizlere miras bıraktığı doğa sevgisinin böylesine büyüdüğünü görmenin gururunu yaşıyorum. Başta Ege Orman Vakfı olmak üzere bu gururda bize ortak olan herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ege Orman Vakfı'nın üyelerine, İnci Holding bünyesinde çalışan ve fidanlarımızın dikilmesine katkı sağlayanlara, bu fidanların büyümesi için emek verenlere kısaca hepinize teşekkür ederim" dedi.



Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol, bu yıl dikilen 2 bin fidan ile birlikte İnci Holding aracılığıyla dikilen fidan sayısının tam 89 bine ulaşmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Gençol, ağaçlandırma çalışmalarının İzmir Orman Bölge Müdürlüğü iş birliği ile devam ettiğini belirterek doğaya yaptıkları bu büyük katkı için İnci Holding'e teşekkür etti. (Fotoğraflı) - İstanbul