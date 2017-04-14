İnci Batteryilk kezStuttgart Logi-MAT Fuarı'nda



50 binden fazla lojistik uzmanının buluştuğu fuarda, İnci BatteryTürkiye'den katılım gösteren tek akü şirketi oldu.

Lojistik ve enerji sektörünün profesyonelleri Stuttgart'ta düzenlenen 15'inci LogiMAT Fuarı'nda buluştu. Katılımcı sayısı ve sergi alanı büyüklüğünde geçen seneye göre yüzde 25 artışlakendi rekorunu kıranLogiMAT Fuarı'na bu yıl ilk kez katılan İnci Holding ve GS Yuasaiştiraki İnci GS Yuasa'nınendüstriyel akü markası İnci Battery;traksiyoner, stasyoner, VRLA AGM akülerini ve endüstriyel müşteri çözümleri uygulamalarını tanıttı.

İnci Battery endüstriyel aküleri ve uygulamaları hakkında bilgi veren İnci GS Yuasa Genel Müdür Yardımcısı Kadir Kaymakçı"Türkiye'de öncülüğünü yaptığımız endüstriyel akü üretimi ve uygulamaları konusundaki tecrübemiz ile pazar lideri konumundayız. Ağırlığı Avrupa olmak üzere 20'nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. GS Yuasa ile ortaklığımızın bize kattığı güç ile ilerleyendönemlerde Avrupa'da da liderliği hedefliyoruz.İlk kez yer aldığımız bu fuarda pazardaki potansiyel müşterilerle ve sektördeki diğer profesyonellerle bir araya gelerek ürünlerimizi uluslararası platformda tanıtma şansı bulduk. Yeni üretim teknolojini takip etmenin yanı sıra müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun ve hızlı çözümler sunabilmekönceliğimiz. Ürünlerimizi tanıtmak ve müşteri beklentilerine göre hizmetlerimizi konumlandırmak için yurtdışı fuarlarına katılmayı oldukça önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

Oluşturdukları"Endüstriyel Müşteri Çözümleri"konsepti'nin, müşterinin ihtiyaçlarını değerlendirme anlamında sektörde bir ilk olduğunu vurgulayan Kaymakçı "Endüstriyel akü fabrikamız kurulduğundan bu yana satış sonrası hizmetlerimizi müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirdik. Bu kapsamda şarj odaları, HF şarj sistemleri ve akü takip sistemleri ile müşterilerimize birçok çözüm paketi sunmaya başladık. Akü ile ilgili hizmet verdiğimiz firmalar için her süreçte çözüm ortakları olma konusunda iddialıyız" dedi.

Traksiyonerakü lideri İnci Battery'denex-proofçözümler

İnci Batteryfuarda, patlama riski bulunan tehlikeli çalışma koşullarında kullanılmak üzere ATEX 2014/34/EU direktifi doğrultusunda hazırladığı ex-proofuygulamalarını tanıttı. Tüm kabloları ve aksesuarları aleve dayanıklı malzemeden yapılan ex-proof aküler özel çelik kazan sayesinde çarpma ve benzeri darbelere dayanıklı, patlama riskine karşı güvenli kullanım imkânı sunuyor.

İnci BatteryFuarda "Endüstriyel Müşteri Çözümleri"ni Anlatan Yeni Animasyon Filmini Yayınladı.

İnci Battery'nin akü değişim süreçlerinde müşterilerin karşılaştıkları sorunları çözerken izlediği yöntemi ve şarj odaları uygulamalarını anlatan animasyon filmi oldukça beğenildi.

İnci GS Yuasa Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hakkında

Temeli 1952 yılında atılan İnci Holding'in önemli iştiraklerinden İnci Akü A.Ş., Cevdet İnci tarafından 1984 yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kuruldu. 1984 yılındaki kuruluşunun hemen ardından 1985 yılında araç üreticileri ile ilk çalışmalarına başladı. 2009 yılında Akü sektöründe ilk Ar-Ge merkezini kuran firma, 2010 yılında sektöründe ilk TURQUALITY belgesini aldı. İnci Akü, yıllık hazırlanan İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500, Türkiye'nin ilk 500 sanayi şirketi sıralamasında 2006'dan bu yana her yıl yer almaktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her yıl açıklanan 'ilk 1.000 ihracatçı' sıralamasında 2005 yılından bu yana yer alan İnci Akü, 7 yıldır 'sektörün ihracat lideri' unvanını korumaktadır. Uluslararası marka değerlendirme şirketi BrandFinance'in "Türkiye'nin En Değerli Markaları" listesinde4 yıldan bu yana ilk 100 arasında bulunan İnci Akü, bu yıl da 'akü sektörün en değerli markası' olarak yerini aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin, 2014 yılında ilk kez düzenlediği İnovaLİG yarışmasında, başvuru yapan 400 şirket arasından "İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü" kategorisinde 'Birinci' oldu.

İnci Holding'in öncü şirketlerinden İnci Akü, gücünü Japon devi GS Yuasa'nın küresel deneyimi ve yeni nesil akü teknolojileri konusundaki birikimi ile birleştirerek 2015 yılı itibariyle İnci GS Yuasa Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

İnci GS Yuasa Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ninManisa'da 2 üretim tesisi ve İstanbul'da Merkez Satış& Pazarlama Ofisi bulunuyor. 2010 Temmuz ayında temellerini attığı Manisa'daki 2. tesis, Türkiye'nin ilk BREEAM (BuildingResearchEstablishmentEnvironmentalAssessmentMethod) sertifikalı üretim tesisi olma özelliğine sahip.

İnci Akü, Yuasa, EAS, Hugel, Blizzaro ve İnci Battery markalarıyla üretim yapan firma, yurt içinde 80 ana bayi, 200 Enerji Uzmanı, 3.500 perakende satış noktası ve 300 yetkilendirilmiş servisi ile tüketiciye ulaşıyor. Ayrıca yurtdışında güçlü distribütör ağıyla, 4 kıtada 80'in üzerinde ülkeye ihracat yapıyor.