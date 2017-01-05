İncesu Kaymakamı Demirtaş, Görevine Başladı

İncesu Kaymakamlığına atanan Giresun Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, görevine başladı.



Demirtaş, makamında kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerini kabul etti.



Misafirleriyle sohbet eden Demirtaş, ilçe hakkında bilgi aldı.



Kırklarelili olan Demirtaş'ın, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.