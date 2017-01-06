İncesu'dan Haleplilere Yardım

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, soğuk kış şartlarında yaşam mücadelesi veren Halepli Müslümanlara 3 tır yardım malzemesi gönderildi.



İncesu Müftülüğünce ilçe merkezi ve köylerinden temin edilen bin 625 torba un taşıyan yardım tırları Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle uğurlandı.



Törende konuşan İncesu Müftüsü Ali Bingül, İncesu olarak Halepli Müslümanları unutmadıklarını söyledi.



Kampanyanın ilan edilmesinden sonra vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Bingül, "Oradaki Müslüman kardeşlerimiz soğuk havalarda çok zor şartlar altında yaşıyorlar. Biz de yardım tırlarımızı gönderiyoruz. Bu yardımlar Allah rızası için yapılıyor. Her kim ne yardım yaptıysa, Cenab-ı Allah misliyle karşılığını verir. İnşallah yaralarını sarmalarına bir nebze olsun katkıda bulunabiliriz." dedi.



Bingül'ün konuşmasının ardından yardım tırları dualar eşliğinde yola çıktı.



Törene, İncesu Kaymakamı Barış Demirtaş, Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Kaplan ve çok sayıda vatandaş katıldı.