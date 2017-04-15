İncesu Belediyesi Eğitim Seminerleri ile Halkı Bilinçlendirmeye Devam Ediyor

İncesu Belediyesi belirli aralıklarla farklı konularda konuyla ilgile uzmanları getirerek İncesu Belediyesi Konferans Salonunda vatandaşlara eğitim seminerleri veriyor.



Bu kasamda Kalp sağlığı haftası olması sebebiyle Uzman Doktor Yakup Çetinkaya tarafından Kalp Sağlığı semineri verildi. Seminere İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Milli Eğitim Müdürü, İncesu Emniyet Müdürü, İncesu Devlet Hastanesi Başhekimi, öğrenciler, öğretmenler katıldı. Eğitim semineri sonrası İncesu 15 Temmuz Şehitler parkına kadar yürüyüş yapılarak orada İncesu Belediyesi tarafından pilav ikramı gerçekleştirildi. - KAYSERİ