İncesu Belediyesi Bağ Yolları Islah Çalışmalarına Devam Ediyor

İncesu Belediyesi halkın geçim kaynakları arasında yer alan çiftçilik ve bağcılık konunda vatandaşlara destek olmak amacı ile 2016 ve 2017 yılında tarlaların yollarının açılması ve ıslah çalışmalarını yaptı.



Ayrıca her yıl bağcılık konusunda eğitim seminerleri verilmesi ve kaliteli üzüm yetiştirilmesi için de Tekirdağ Bağcılık Enstitüsünden üzüm fidesi getirtilip dağıtarak halka destek olunuyor. Bu kapsamda İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce 30 kilometrelik bağ yollarının yapımı ve ıslahı çalışmalarına başlandı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, "İncesu Belediyesi olarak 2017 yılı çalışmalarımız gece gündüz aralıksız olarak devam ediyor. Halkımızın geçim kaynaklarından birisi olan bağcılıkla ilgili olarak bağ yollarının ıslahı ve yapım çalışmaları Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hafta sonları Cumartesi Pazar dahi çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu sene inşallah 30 kilometrelik bağ yollarının yapımını gerçekleştirerek halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu. - KAYSERİ