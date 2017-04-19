İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol 10 Çiftin Nikahını Kıydı

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol imam nikahı ile evlenmiş fakat resmi nikahı olmayan 10 çiftin nikahını kıydı.



Belediye Başkanı Zekeriya Karayol sadece asfalt, parke yol açma, park yapımı ve bakımı, çevre temizliği gibi belediyenin yapması gereken temel faaliyetleri yapmakla yetinmiyor. Karayol bu kapsamda İncesu halkına en iyi hizmetleri sunabilmek için bu faaliyetlerin yanında sosyal kültürel etkinlikler, eğitim seminerleri verilmesi, ilçede spor yapan gençlere malzeme yardımı, öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarında maddi manevi destek olarak ilçenin her anlamda gelişmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İncesu Kaymakamlığı ve İncesu Belediyesi birlikte yeni bir proje olan ve daha önce imam nikahı ile evlenmiş ancak resmi nikahı olmayan çiftlerin Kaymakam Barış Demirtaş'ın şahitliğinde nikahları kıyıldı. Proje hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Karayol, "Belediyemiz düğün salonunda İncesu Kaymakamlığı ve İncesu Belediyesinin birlikte yürüttüğü proje kapsamında daha önce evlenmiş fakat çeşitli nedenlerle nikah işlemleri yapılmamış merkez ve merkeze bağlı mahallelerde 10 çiftimizin nikah işlemlerini gerçekleştirdik. Çiftlerimizi tebrik ediyorum, Allah mesut bahtiyar etsin. İncesu Belediyesi olarak belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal ve kültürel faaliyetlerle de hizmet etmek adına yeni projeler gerçekleştiriyoruz. İlçe kaymakamlığımızla birlikte yapmış olduğumuz bu nikah töreni de bunlardan birisi. Gene bu durumda olan çiftlerimiz olursa onların da nikah işlemlerini yapacağız" dedi. - KAYSERİ