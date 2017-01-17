İncesu Belediye Başkanı Karayol'dan Sporculara Hediye Sözü

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, boks müsabakalarına, İncesu'dan katılan ve madalya kazanan 5 sporcuyu ödüllendireceğini söyledi.



İncesu spor salonunda düzenlenen yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerindeki boks müsabakalarında İncesu'dan katılan sporculardan madalya kazanan 5 sporcuya İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol hediye vereceğinin müjdesini verdi. Başkan Karayol, "İlçemiz spor salonunda 14, 15 ve 16 Ocak tarihlerinde Kayseri Boks Şampiyonası düzenlenmiştir. Erkeklerde Gençler ve Yıldızlar bayanlarda Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde yarışmalar düzenlenmiştir. İlçemizden 5 kişi bu şampiyonada 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmıştır. Sporcularımızı tebrik ediyorum en kısa zamanda sporcularımızı İncesu Belediyesi olarak ödüllendireceğiz" dedi. - KAYSERİ