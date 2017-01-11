Türk müziği repertuvarından seçtikleri eserleri kendilerine özgü yorumlarıyla dinleyicilerine ulaştıran "İncesaz" 11 Ocak'ta saat Summart Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşuyor!



1997 yılında Murat Aydemir (tanbur), Derya Türkan (kemençe) ve Cengiz Onural (gitar) tarafından kurulan İncesaz yolculuklarına Cengiz Onural'ın besteleriyle başladı. Zamanla Murat Aydemir bestelerinin yanı sıra geleneksel Türk müziği repertuvarından seçtikleri eserleri de kendi zevk ve anlayışlarına göre yorumladılar. İncesaz daha sonraki yıllarda birçok film ve dizinin müziklerini yaptılar.



Ezgi Köker, Bora Ebeoğlu – Solist



Murat Aydemir – Tanbur



Taner Sayacıoğlu – Kanun



Emre Erdal – Kemençe



Türker Çolak – Vurmalı Çalgılar



Akın Aral – Bas Gitar



Volkan Hürsever – Kontrbas



Cengiz Onural – Gitar