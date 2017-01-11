Türk müziği repertuvarından seçtikleri eserleri kendilerine özgü yorumlarıyla dinleyicilerine ulaştıran "İncesaz" 11 Ocak'ta saat Summart Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşuyor!
1997 yılında Murat Aydemir (tanbur), Derya Türkan (kemençe) ve Cengiz Onural (gitar) tarafından kurulan İncesaz yolculuklarına Cengiz Onural'ın besteleriyle başladı. Zamanla Murat Aydemir bestelerinin yanı sıra geleneksel Türk müziği repertuvarından seçtikleri eserleri de kendi zevk ve anlayışlarına göre yorumladılar. İncesaz daha sonraki yıllarda birçok film ve dizinin müziklerini yaptılar.
Ezgi Köker, Bora Ebeoğlu – Solist
Murat Aydemir – Tanbur
Taner Sayacıoğlu – Kanun
Emre Erdal – Kemençe
Türker Çolak – Vurmalı Çalgılar
Akın Aral – Bas Gitar
Volkan Hürsever – Kontrbas
Cengiz Onural – Gitar
İncesaz
Türk müziği repertuvarından seçtikleri eserleri kendilerine özgü yorumlarıyla dinleyicilerine ulaştıran "İncesaz" 11 Ocak'ta saat Summart Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşuyor!
Türk müziği repertuvarından seçtikleri eserleri kendilerine özgü yorumlarıyla dinleyicilerine ulaştıran "İncesaz" 11 Ocak'ta saat Summart Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşuyor!