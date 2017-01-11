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İncesaz

İncesaz

Türk müziği repertuvarından seçtikleri eserleri kendilerine özgü yorumlarıyla dinleyicilerine ulaştıran "İncesaz" 11 Ocak'ta saat Summart Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşuyor!

İncesaz

Türk müziği repertuvarından seçtikleri eserleri kendilerine özgü yorumlarıyla dinleyicilerine ulaştıran "İncesaz" 11 Ocak'ta saat Summart Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşuyor!

1997 yılında Murat Aydemir (tanbur), Derya Türkan (kemençe) ve Cengiz Onural (gitar) tarafından kurulan İncesaz yolculuklarına Cengiz Onural'ın besteleriyle başladı. Zamanla Murat Aydemir bestelerinin yanı sıra geleneksel Türk müziği repertuvarından seçtikleri eserleri de kendi zevk ve anlayışlarına göre yorumladılar. İncesaz daha sonraki yıllarda birçok film ve dizinin müziklerini yaptılar.

Ezgi Köker, Bora Ebeoğlu – Solist

Murat Aydemir – Tanbur

Taner Sayacıoğlu – Kanun

Emre Erdal – Kemençe

Türker Çolak – Vurmalı Çalgılar

Akın Aral – Bas Gitar

Volkan Hürsever – Kontrbas

Cengiz Onural – Gitar

Kaynak: Etkinlik.io

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