İncefikir: "Üretici, Girdi Maliyetlerindeki Artışla Zor Günler Geçiriyor"

Seyhan Ziraat Odası 2. Başkanı Cahit İncefikir, mazottaki yüksek vergi yükü nedeniyle üreticinin zor günler geçirdiğini söyledi.



İncefikir, yaptığı açıklamada, Türk üreticisinin dünyanın en pahalı mazotu ile üretim yaptığını ifade ederek, "Devletin verdiği gübre ve mazot desteği yetersiz. Maliyetleri düşürücü bir etkisi yok. Tarımda kullanılan mazotta en azından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kaldırılsa çiftçi rahat bir nefes alır. Gübre ve yemde katma değer vergisinin kaldırılmasının çiftçiye bir yararı olmadığını fiyat artışlarıyla bu indirimin çiftçiye yansımadığı biliniyor. Dolayısıyla bitkisel üretim yapanlar için gübre, mazot, tohum ve ilaç başta olmak üzere diğer girdi maliyetleri çok yüksek. Girdi fiyatlarındaki artış oransal olarak ürün fiyatına yansıtılamıyor" dedi.



"Üretim deseni değişiyor"



Tarımsal üretimde yüksek girdi fiyatlarının üretim desenini de değiştirdiğine dikkat çeken İncefikir, şöyle devam etti:



"Çiftçi, daha az maliyetli, daha az işçilik isteyen ürünlere yöneliyor. Yani pamuk yerine mısır ekiyor. Mercimek, nohut, fasulye yerine buğday, arpa gibi makineli hasada uygun ürünlere yöneliyor. Pamuk ve bakliyat ürünlerindeki ithalatın artmasının bir nedeni de budur. Girdi destekleri tarımsal desteklerin ihmal edilemez önemli bir parçasıdır ve tarım politikalarının başarısında diğer politika araçlarını tamamlayıcı bir rolü vardır. Girdi destekleri toplam destekler içindeki payı giderek azaldığı gibi reel olarak da gerilemektedir. Gübre ve mazot gibi fiyatları petrol fiyatları tarafından yönlendirilen girdilerdeki fiyat artışları üretimin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir üreticilerin dayanma gücünü zorlamaktadır. Verilen desteklere bakıldığında üreticiye maliyetin çok küçük bir payı olarak kalmaktadır. Yetersiz olan bu girdi desteklerinin kullanılan girdi miktarına değil de alan bazlı verilmesi girdi kullanım miktarı üzerinde etkili olmamaktadır. Böylece üreticinin teknik ve ekonomik olarak etkin girdi kullanım düzeyi için motivasyonu sağlanamamaktadır. Oysa üreticilere bu girdileri daha ucuz sağlamanın kolay yolları vardır. Bu girdiler üzerindeki yüksek vergi yüklerinin hafifletilmesi ilk akla gelen pratik yoldur."



"Aile çiftçiliği korunmalı"



Türkiye'de kırsal nüfusun ve istihdamda tarım sektörünün payının zaman içerisinde azalmakla beraber önemini muhafaza ettiğini vurgulayan İncefikir, "1990 yılında Türkiye'de istihdam edilenlerin yüzde 46'sı tarım sektöründe çalışırken, günümüzde yaklaşık yüzde 24'ü tarım sektöründe çalışmaktadır. İstihdamda tarım sektörünün payı son 20 yılda yaklaşık yüzde 50 azalmasına rağmen, hala çalışan 4 kişiden biri tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Bu şunu ortaya koymaktadır; bu nüfus kırsal alanda refahın, yaşam koşullarının iyileşmesi ile daha fazla üretime katkıda bulunabilecek ve gıda güvencesi açısından önemli bir avantaj oluşturacaktır. Burada önemli olan bir konu; ne yapmalı da aile çiftçiliğini yaşatmalı ve kırsal nüfusu yerinde tutabilmeli? Burada temel yaklaşım şu olmalıdır; aile çiftçiliği hem gelişen, hem de gelişmekte olan ülkelerde gıda üretimi sektöründe tarımın en etkin birimlerinden biridir. Bunun için korunmalı ve yaşatılmalıdır" diye konuştu. - ADANA