İnce: İnsan Utanır Kendisini Peygamberle Kıyaslamaya

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını eleştirerek, 'Peygamber mağaranın içindeydi, sen uçağın içinde değildin.

İnce: İnsan Utanır Kendisini Peygamberle Kıyaslamaya

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını eleştirerek, 'Peygamber mağaranın içindeydi, sen uçağın içinde değildin. Peygamberle senin aranda ne benzerlik kurmaya çalışıyorsun. Peygamberliğini mi ilan edeceksin yoksa? İnsan utanır kendisini peygamberle bir kıyaslamaya' dedi.

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