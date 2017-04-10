İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Fotoğraf' Eleştirisi
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torununa Kuran-ı Kerim eğitimi verirken çekilen fotoğraflarını hatırlatarak, ''Dedem de bana aynısını yapmıştı.
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torununa Kuran-ı Kerim eğitimi verirken çekilen fotoğraflarını hatırlatarak, "Dedem de bana aynısını yapmıştı. Bir farkla... Dedem çektirip gazetelere göndermemişti" dedi.
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