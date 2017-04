İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayetli Yanıt

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde yaptığı konuşmada, yeni anayasanın Türkiye'ye eyalet sistemi getireceği tartışmalarını değerlendirdi. İnce, Kuran-ı Kerim'in Ankebut Suresi 57'nci ayetini (Her can ölümü tadacaktır) örnek vererek, "Cumhurbaşkanı, 'ben olduğum sürece eyalet olmaz' diyor. E sen bir fanisin. Senden sonraki yaparsa ne olacak. Bu yetki Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. 550 milletvekiline aittir. Bu yetkiyi bir kişiye vermeyin" dedi. İnce seçimden sonra Cumhurbaşkanı'na gazilik unvanı verilmek isteneceğini de iddia etti.



Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatadaşlara seslenerek 'Hayır' kampanyası düzenleyen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 'Yeni anayasa sistemi Türkiye'ye eyalet sistemini getirecek' tartışmalarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı'nın eyalet sistemi konusundaki sözlerini eleştiren İnce, "Cumhurbaşkanı, 'ben olduğum sürece eyalet olmaz' diyor. E sen bir fanisin. Kullu nefsin zaikatul mevt (Her can ölümü tadacaktır). Bunu sen de bilirsin. Sen bir fanisin. Senden sonraki ne olacak? Senden sonraki yaparsa ne olacak. Bu yetki Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. 550 milletvekiline aittir. Bu yetkiyi bir kişiye vermeyin" diye konuştu.



BEYGİRİN ÜSTÜNE ÇIKAMAMIŞ ADAMSIN



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sürekli eleştirdiğini söyleyen İnce, "Geliyor meydanlara, 'Ey Kılıçdaroğlu. 15 Temmuz gecesi tankın üstüne neden çıkmadın?' diyor. ya sen beygirin üstüne çıkamamış adamsın Kılıçdaroğlu'na 'tankın üstüne neden çıkmadın?' diyorsun. Sen onu bize soracağına Başbakan Binali Yıldırım'a sorsana, hangi tünelde saklandın o gece diye. Bu işleri geç gel maddeleri anlat" dedi.



"HAYIR ÇIKINCA EZANIN YERİNE MİNARELERDEN KLASİK MÜZİK Mİ ÇALINACAK?"



Türkiye'yi karış karış dolaştığını anlatan İnce, bazı illerde asılan afişlere tepki gösterdi. 'Ezan için, bayrak için Allah için evet' yazılı afişlerin asıldığını söyleyen İnce sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yazmış 'Ezan için evet' Utanmazlığa bakın. Yani, hayır çıkınca ezanın yerine minarelerden klasik müzik mi çalınacak? Bu ne utanmazlık. Yani biz seni biliyoruz. Miting için gittin bir yere, ezanı 50 dakika geç okuttun. Onu biliyoruz. Eğer bu ülkede minarelerden ezanlarımız 5 vakit özgürce okunuyorsa bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve gazilerimize borçluyuz. Yazmış 'tek bayrak için evet' Yani hayır çıkınca çift bayrak mı olacak? Sen bizi kendinle mi karıştırdın? Ankara'nın göbeğine Barzani'nin bayrağını diktiğini unuttuk mu zannediyorsun?"



"KURAN-I KERİM'İN ÜSTÜNE YEMİN EDERSİNİZ YİNE UYMAZSINIZ VE ÇARPILIRSINIZ"



Yalova'da AK Partili bir yetkilinin kendisine "vekilim görüyor musun, Avrupa'da milletvekili olan Hıristiyanlar İncil üzerine yemin ediyorlar. Bizde Kuran-ı Kerim'in üzerine yemin etsek siz laikler kıyameti koparırsınız" sözleri üzerine İnce, AK Partili yetkileyi şu cevabı verdiğini aktardı:



"Yoo. O işten siz zarar edersiniz. Çünkü siz anayasa üzerine yemin ediyorsunuz, ama uymuyorsunuz. Kuran-ı Kerim'in üstüne yemin edersiniz yine uymazsınız ve çarpılırsınız."



"ANKETLER KÖTÜ GİDİYOR ONUN İÇİN SALDIRIYORLAR"



Seçimden sonra Cumhurbaşkanı'na gazilik unvanı verileceğini iddia eden İnce, "Seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı'na verilmek üzere meclise bir gazilik unvanı teklifi gelecekmiş. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın da oy hakkı var benim de. Ben Erkan'ın abisiyim ve onun adına sizlere söz veriyorum. Meclise gelirse bu teklif oy veririm ama şartımız var. Birincisi FETÖ'ye hizmetlerinden dolayı bir madalya versinler Cumhurbaşkanına. Çünkü 17 üniversiteyi o kurdurdu. Parsel parsel o sattı. 'Ne istediler de vermedik' dedi. 'Rabbim ve milletim beni affetsin' dedi. Ben de rabbim onu affetmesin diye dua ettim. Milletin affetmeyeceğini gördü. Anketler kötü gidiyor onun için saldırıyorlar. İkinci şartım; Atatürk'e bu unvan Sakarya Meydan Muharebesinden sonra verildi. Ama sen meydan muharebesi kazanmadın ki. Eğer gaziliği beygirden düştüğün için istiyorsan onu veririz" ifadelerini kullandı.



İnce, konuşmasının ardından Balıkesir'in Edremit ilçesine hareket etti.



- Bursa