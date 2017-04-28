İnatçı Oğlaklar Güzellik Yarışması İçin Podyuma Çıktı
Burdur Teke Yöresi 3. Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı kapsamında Honamlı Keçi ve Teke Güzellik Yarışması düzenlendi.
Burdur Teke Yöresi 3. Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı kapsamında Honamlı Keçi ve Teke Güzellik Yarışması düzenlendi. Podyuma çıkan oğlaklardan dereceye girenlerin sahiplerine sponsor firmalar tarafından altın, kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi.
Köy-Koop Burdur Birliği ve Burdur Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği tarafından Burdur Belediyesi Uzay Çatı Halk Pazarında düzenlenen yarışmada, dereceye girmek için mücadele eden küçükbaşlar, çobanlar tarafından özenle süslendi. Bazı küçükbaşların gövdelerine kırmızı boya ile Türk bayrağı yapılırken, bazıları ise boncuk ve çanlarla donatıldı.
MAKÜ jürisi tüm detayları inceledi
Yarışmanın jüri üyeliğini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi akademisyenleri yaptı. Jüri üyesi akademisyenler yarışmada, vücut uzunluğu, bacak boyu, vücut uyumu, hayvan yaşı, ırkını taşıyan özellikleri ve boynuz yapısı kriterlerini inceleyerek seçimlerini gerçekleştirdi.
'Sakar' teke şampiyon
Honamlı Keçisi Yarışmasına Burdur'a bağlı Bucak ilçe merkezinden katılan yetiştirici Zafer Uysal'ın 'Sakar' isimli tekesi birinci oldu. Birinci olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen genç yetiştirici Zafer Uysal "Anamdan doğduğum günden bu yana çobanlık yapıyorum. Birinci olduğum için çok mutluyum" dedi. Öte yandan, Honamlı Keçisi Yarışmasında yetiştirici Mustafa Öder'in keçisi ikinci, Ersin Alp'in keçisi ise üçüncü oldu.
Merinos koçlarda "Limuzin" şampiyon oldu
Yarışma kapsamında Merinos Koç Yarışması da düzenlendi. Yarışmada, Yeşilova ilçesi Kavak köyünden yetiştirici Halil Ekici'nin 'Limuzin' isimli merinos ırkı koçu şampiyon oldu. Yetiştirici Halil Ekici adına yarışmaya katılarak kupasını alan Mustafa Ermiş, "2 yaşındaki limuzin isimli koçumuz birinci oldu. Çok mutluyuz, gururluyuz" ifadelerini kaydetti. Aynı yarışmaya katılan Mehmet Taş'ın merinos koçu ikinci, Ali İhsan Öztürk'ün merinos koçu ise üçüncü oldu.
'Ertuğrul' isimli oğlak güzelliğiyle dikkat çekti
Yarışmanın en keyifli bölümü ise Oğlak Güzellik Yarışması oldu. İnatçılığı ile çobanlarına zor anlar yaşatan oğlaklar, birinci olmak için süslendi. Oğlak Yarışmasında Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya beldesinden Süllü Çavaş'ın 'Ertuğrul' isimli oğlağı birinci oldu. 2 buçuk yaşındaki oğlağının şampiyon olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Süllü Çavaş, "42 yaşındayım, 25 yıldır çobanlık yapıyorum" dedi. Oğlak yarışmasında Rıza Ongun'un oğlağı ikinci, Mehmet Altıntaş'ın oğlağı ise üçüncü sırada yer aldı.
"Çoban kardeşlerimize hayırlı olsun"
Köy-Koop Genel Başkanı ve Burdur Birliği Başkanı Yakup Yıldız, "Gerçekten katılımı gördüm, arkadaşlarımı çoban kardeşlerimi gördüm. Çok büyük bir heyecan içinde, hakikaten emeklerini, alın terlerini burada sergileyecekler. Bu fuarın ilimize, ülkemize ve üretici kardeşlerimize, çoban kardeşlerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.
Yarışmalarda küçükbaş hayvanları dereceye giren yetiştiricilere ödülleri ise Adalet ve Kalkınma Partisi Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Köy-Koop. Genel Başkanı Yakup Yıldız, Burdur Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Başar, Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir, Burdur Damızlık Koyun- Keçi Yetiştiriciler Başkanı Cevdet Gezer, Burdur Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Kazım Üstüner, Burdur Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Oktay Darcan, Burdur Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Kamil Özcan, Isparta Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Tuğrul tarafından verildi. - BURDUR