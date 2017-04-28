İnatçı Oğlaklar Güzellik Yarışması İçin Podyuma Çıktı
İnatçı oğlaklar güzellik yarışması için podyuma çıktı Burdur 3. Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı kapsamında Honamlı Keçi ve Teke Güzellik Yarışması düzenlendi.
İnatçı oğlaklar güzellik yarışması için podyuma çıktı
Burdur 3. Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı kapsamında Honamlı Keçi ve Teke Güzellik Yarışması düzenlendi.
BURDUR - Burdur Teke Yöresi 3. Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı kapsamında Köy-Koop Burdur Birliği ve Burdur Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği tarafından Honamlı Keçi ve Teke Güzellik Yarışması düzenlendi. Burdur Belediyesi Uzay Çatı Halk Pazarında kurulan fuar alanında gerçekleşen yarışmalar sonunda dereceye giren küçükbaşlara, sponsor firmalar tarafından verilen altın, kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi.
Süslenen küçükbaşlar güzellikleriyle beğeni kazandı
Yarışmada, dereceye girmek için mücadele eden küçükbaşlar, Çobanlar tarafından özenle süslendi. Bazı küçükbaşların gövdelerine kırmızı boya ile Türk Bayrağı yapılırken, bazıları ise boncuk ve çanlarla süslendi.
"Çoban kardeşlerimize hayırlı olsun"
Köy-Koop Genel Başkanı ve Burdur Birliği Başkanı Yakup Yıldız, "Gerçekten katılımı gördüm, arkadaşlarımı çoban kardeşlerimi gördüm, çok büyük bir heyecan içinde, hakikaten emeklerini, alın terlerini burada sergileyecekler, bu fuarın ilimize, ülkemize ve üretici kardeşlerimize, çoban kardeşlerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.
Makü Jürisi Tüm Detayları İnceledi
Yarışmada Jüri üyeliğini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi akademisyenleri yaptı. Jüri üyesi akademisyenler yarışmada, vücut uzunluğu, bacak boyu, vücut uyumu, hayvan yaşı, ırkını taşıyan özellikleri ve boynuz yapısı kriterlerini inceleyerek, seçimlerini gerçekleştirdi.
'Sakar' Teke Şampiyon
Honamlı Keçisi Yarışmasında Burdur'a bağlı Bucak ilçe merkezinden katılan Yetiştirici Zafer Uysal'ın 'Sakar' isimli tekesi birinci oldu. Birinci olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Genç Yetiştirici Zafer Uysal "Anamdan doğduğum günden bu yana çobanlık yapıyorum. Birinci olduğum için çok mutluyum" dedi. Öte yandan, Honamlı Keçisi Yarışmasında Yetiştirici Mustafa Öder'in keçisi ikinci, Ersin Alp'in keçisi ise üçüncü oldu.
Merinos Koçlarda "Limuzin" Şampiyon Oldu
Yarışma kapsamında Merinos Koç Yarışması da düzenlendi. Yarışmada, Yeşilova ilçesi Kavak Köyünden Yetiştirici Halil Ekici'nin 'Limuzin' isimli merinos ırkı koç şampiyon oldu. Yetiştirici Halil Ekici adına yarışmaya katılarak kupasını alan Mustafa Ermiş, "2 yaşındaki limuzin isimli koçumuz birinci oldu. Çok mutluyuz, gururluyuz" dedi. Aynı yarışmaya katılan Mehmet Taş'ın merinos koçu ikinci, Ali İhsan Öztürk'ün merinos koçu ise üçüncü oldu.
'Ertuğrul' İsimli Oğlak Güzelliğiyle Büyüledi
Yarışmanın en keyifli bölümü ise Oğlak Güzellik Yarışması oldu. İnatçılığı ile çobanlarına zor anlar yaşatan Oğlaklar, birinci olmak için süslendi. Oğlak Yarışmasında Bucak İlçesine bağlı Kızılkaya Beldesinden Süllü Çavaş'ın "Ertuğrul" isimli oğlağı birinci oldu. 2 buçuk yaşındaki Ertuğrul isimli oğlağının şampiyon olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Süllü Çavaş, "42 yaşındayım, 25 yıldır çobanlık yapıyorum" dedi. Oğlak yarışmasında Rıza Ongun'un oğlağı ikinci, Mehmet Altıntaş'ın oğlağı ise üçüncü sırada yer aldı.
Düzenlenen yarışmalarda küçükbaş hayvanları dereceye giren yetiştiricilere ödülleri ise Adalet ve Kalkınma Partisi Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Köy - Koop. Genel Başkanı Yakup Yıldız, Burdur Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Başar, Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir, Burdur Damızlık Koyun- Keçi Yetiştiriciler Başkanı Cevdet Gezer, Burdur Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Kazım Üstüner, Burdur Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Oktay Darcan, Burdur Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Kamil Özcan, Isparta Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Tuğrul tarafından verildi.