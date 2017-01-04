İnatçı Dosyaları Silin!





Windows Gezgini'nde temizlik yaparken çeşitli nedenlerle silemediğiniz dosyalara rastlamışsınızdır. Unlocker, bu can sıkıcı sorunu kolayca çözen bir araç.



1MB'ın altında boyuta sahip Unlocker, kullanımda olan dosyaları bile silebiliyor. Programın sağ tuş menüsüne eklediği öğe sayesinde silme işlevine kolayca ulaşabiliyorsunuz. "Erişim engellendi", "Bu dosya, bir başkası tarafından kullanılıyor", "Paylaşım ihlali" gibi hata mesajlarını aşıp dilediğiniz klasörü ve dosyayı bu ücretsiz araçla kolayca silebilirsiniz.



Tüm yapmanız gereken, silmek istediğiniz dosyaya veya klasöre sağ tıklayıp, Unlocker'ı seçmek. Kilitli bir dosyaya veya klasöre tıkladıysanız, onu nelerin kilitlediğini gösteren bir pencere göreceksiniz. Unlock All düğmesine bastıktan sonra dosyaları rahatça silebilirsiniz.



İndirin: Unlocker