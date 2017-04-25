İnanılmaz Üstünlük... Dünyada Benzeri Yok!

Pazar gecesi Türk Telekom Arena'da oynanan Süper Lig mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray'ı uzatma dakikalarında Josef'in golüyle 1-0 yenen Fenerbahçe, dünya derbilerinde erişilmesi zor bir istatistiğinde sahibi durumunda.



17 Ocak 1909 tarihinde başlayan ezeli rakabette geride kalan 386 maçta Fenerbahçe'nin 147, Galatasaray'ın ise 122 galibiyeti bulunuyor. 117 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, ezeli rakibine galibiyet sayılarında 25 fark atarken, böyle bir farka hiçbir dünya derbisinde rastlanmadı.



Diğer dünya derbilerindeki galibiyet sayılarına bakıldığında Fenerbahçe'nin ezici üstünlüğü hemen dikkat çekiyor.



M.UNITED, CITY'YE 22 FARK ATTI







EL Clasico'da Barça'nın Real'e 110-97, Boca Juniors'ın River Plate'e 132-118, Inter'in Milan'a 77-75, Arsenal'in Chelsea'ye 73-62, Roma'nın da Lazio'ya 69-51 üstünlüğü bulunuyor. Diğer dünya derbilerinde de çok ciddi bir fark bulunmuyor. Fenerbahçe'nin yakaladığı farka en çok yaklaşan ise M.United oldu. M.Unied'ın City'ye 72-50 üsütünlüğü var. Ama yine de Fenerbahçe'nin yakaladığı 25 maçlık rakamın gerisinde



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