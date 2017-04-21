İnanılır Gibi Değil! Çizgi Film Gerçek Oldu.

Tsubasa'daki o sahnenin birebir gerçeği yaşandı!

Tsubasa'daki o sahnenin birebir gerçeği yaşandı! Wakashimazu kurtarışı.

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Tsubasa, Film
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