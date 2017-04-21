HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
SON DAKİKA
2018 DK
MAÇ SONUÇLARI
PUAN DURUMU
BEŞİKTAŞ
FENERBAHÇE
GALATASARAY
TRABZONSPOR
BURSASPOR
SPOR +
İnanılır Gibi Değil! Çizgi Film Gerçek Oldu.
Tsubasa'daki o sahnenin birebir gerçeği yaşandı!
21 Nisan 2017 Cuma 16:54
Tsubasa
'daki o sahnenin birebir gerçeği yaşandı! Wakashimazu kurtarışı.
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Spor
»
Haber
[9527713] DailyMotion.com
Tsubasa
,
Film
3
1
8
sponsored ads
Bu taraftar tarihi maçın önüne geçti
Beşiktaşlı futbolcu, penaltı atmayı kabul etmedi
Feci sakatlığı görenler yüzünü kapattı
Maç sonu canlı yayında özür diledi
Beşiktaş'ı eleyen Lyon'a Hollanda ekibi geldi
Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu
Fener'in stadının dibinden ev alıp poz verdi
Galatasaray'ın sabah paylaşımına tepki yağdı
Lyon'un maç sonu paylaşımı olay çıkardı
"Elenmenize sevinenler var" sorusuna tokat gibi yanıt
1 gol daha atarsa tarihe geçecek
En büyük hayali gerçek oldu
Maç sırasında bombalı saldırı: 30 ölü
Kahreden penaltının ardından eşi sahip çıktı
Beşiktaş borsada 1 gecede çakıldı
Karaktersiz futbolcu, Beşiktaş tribünlerine hareket çekti
Futbol dünyasını yıkan haber! Antrenmandaki kalp krizi sonu oldu
Galatasaray'ın kupa göndermesine Beşiktaş'tan cevap geldi
Bunca emeğe çok yazık oldu! Teşekkürler Beşiktaş
Lyon Başkanı'ndan Beşiktaş itirafı geldi
Beşiktaşlıları delirtti: Haydi Lyon ya
Beşiktaşlı Beck: Geleceğe bakmalıyız
Taraftarlar çıldırdı: Bonservisi için böbreğimi satıyorum
Haftanın en iyisi Talisca
Olimpiyat madalyalı sporcu trafik kazasında hayatını kaybetti
Pana'ya Fener tokadı! Yunanistan'da iş bitti
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
GS'li futbolcu kulüpten alacağı parayı tek şartla bıraktı
Son pozisyona çıkan kaleci, 90+4'te röveşatayla attı
Galatasaray, dünya yıldızı için beklemeye geçti
Attığı Real Madrid tweet'i İspanya'yı karıştırdı
Fenerbahçe kazandığının 5 katını teklif etti
UEFA'nın cezası, Spor Bakanı'nı kızdırdı: Gözden geçirsinler
Yılın transferi gerçek oluyor! İlk görüşme tamam
Mesut'a sürpriz darbe! 11'e giremedi
Futbolu neden bıraktığını açıkladı
Yeni hoca Emre'yi takımdan kesip attı
Feci kaza sonrası iki bacağı da kesildi
Türk gayrimenkul devi Barcelona'ya sponsor oldu
Messi dün gece ölümden döndü
Neymar maçtan sonra hüngür hüngür ağladı
Ve beklenen Galatasaray açıklaması geldi