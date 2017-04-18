İnanıcı: Romanım Aşka ve Merhamete Çağrıdır

'Aşkın Yedi Menzili' adlı son romanının okuma etkinliğine katılmak için Berlin'e gelen yazar Haluk İnanıcı DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı Okumalarında 'İnsanlar baskı altında nasıl yaşar?' sorusuna yanıt aradığını belirten İnanıcı, "Okurlarıma kızgın ruhlarını serinletmeyi vaat ediyorum" diye konuştu.