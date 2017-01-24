İnandık Barajı Yapımı

Yerköy ilçesine yapılacak İnandık Barajı'nın, Kalkınma Bakanlığı tarafından 2017 yılı yatırım programına alındığı bildirildi.



Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yoğun gayret ve takipleri sonucunda İnandık Barajı'nın Kalkınma Bakanlığı tarafından 2017 yılı yatırım programına alındığı belirtildi.



Barajın tamamlanıp hayata geçirilmesi halinde Yerköy ve civarındaki tarım alanlarının sulanacağı, ürünlerde çeşitliliklerin artacağı, daha fazla ve kaliteli ürünlerin alınabileceği ifade edilen açıklamada, barajın yatırım bedelinin 139 milyon lira olduğu kaydedildi.



Açıklamada, "Yaklaşık 32 metre yükseklikte ve ortalama 31,1 hektometre küp su toplama kapasitesine sahip baraj, hizmete açıldığı zaman bölgedeki 2 bin 875 hektar alan sulanabilecek. Bu sayede Yerköy ile Kırıkkale arasındaki tarım arazilerinde sulu tarıma geçilerek daha bol ve kaliteli ürün alınabilecek." ifadeleri kullanıldı.