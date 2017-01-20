İnal Aydınoğlu'nun, 12. Kitabı Çıktı!

Yazdığı kitaplarla, üniversitelerde ve kurslarda verdiği gönüllülük eğitimleriyle tanınan, Türkiye'de gönüllülüğün tanıtılması, yaygınlaştırılması, desteklenmesi ve teşvik edilmesi için 39 yıldır hayatını gönüllülüğe adayan Yazar ve Gönüllülük Eğitmeni İnal Aydınoğlu, 12. kitabı "İçsel Yaşam Üzerine"nin tanıtımını 19 Ocak Çarşamba günü Büyük Kulüp'te yaptı. İş, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimleriyle renklenen imza gününde kısa bir konuşma yapan İnal Aydınoğlu, yeni kitabıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Öncelikle 12. kitabımın imza gününde beni yeni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Dünyaya geldiğimizde içimizde yalnızca sınırsız sevgi, şefkat, merhamet ve masumiyet vardır. Yeni kitabımla sizleri bu kavramlar üzerine düşündürmek ve bu kavramları hayatınıza dahil ettiğinizde huzuru ve mutluluğu yakalayabileceğinizi anlatmak istedim. Kısaca sizi bu kitabımla içsel yolculuğa davet ediyorum.''

İmza gününde, öğrencileri yalnız bırakmadı

Son kitabı "İçsel Yaşam Üzerine"nin tanıtımını, gönüllüğü artık yaşam felsefesi haline getiren coşkulu bir kalabalıkla gerçekleştiren İnal Aydınoğlu bu kitabı; sevgisizliği sevgiye, hasisliği cömertliğe, kini bağışlayıcılığa, kıskançlığı takdire, alma duygusunu vermeye dönüştürebilmek arzusu uyandırma amacıyla yazdığını ifade etti. "1978'den bu yana sevgi, hizmet ve gönüllülük yolunda gösterdiğim çabaları, yaşadığım deneyimleri başka insanlarla paylaşma arzusu içinde olan bir amatörüm. Dünyasal isteklerimiz öyle ağır basıyor ki; içimizdeki güçlere, değerlere ulaşmadan yüzeysel yaşıyoruz. Nefsine odaklı, yüzeysel yaşayan insan, içsel zenginliklerine uzak kalır. Ancak akılla yüreğin, güçle bilgeliğin dengesi ufkumuzu açar." diyen Aydınoğlu'nun şimdiye kadar gönüllülük, sevgi, mutluluk gibi konular üzerine yazdığı 11 kitabı daha bulunuyor. Neredeyse 39 yıldır hayatlarına bir şekilde dokunduğu gönüllüler ile gönüllük üzerine ders alan üniversite ve yüksekokul öğrencileri de imza gününde, İnal Aydınoğlu'nu yalnız bırakmadılar.