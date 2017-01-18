İmzalar Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İçin Atıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için "mesleki ve teknik eğitim okul yönetim kurulu" protokolü imzalandı.



Kaymakamlık, Nilüfer Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ile TMMOB Makina Mühendisleri Bursa Şubesi ve Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası temsilcileri, "mesleki ve teknik eğitim okul yönetim kurulu çalışmaları" protokolünün altına imza attı. Törende okulların temsilcileri de yer aldı.



Protokolün maksadının 'kaliteli eleman' yetiştirmek olduğunu kaydeden Kaymakam Mustafa Kılıç, protokole imza atan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, "İlçemizde hem sektörün, hem sanayicilerimizin hem de meslek odalarımızın katkılarıyla eğitim çıtamızı bir üst seviyeye çıkarabiliriz.Bu protokolle sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda gençlerimizi yetiştirme ve geliştirme yönünde önemli adım atmış olacağız" dedi.



Başkan Mustafa Bozbey de Nilüfer'de teknik okula giden öğrenci sayısının 7 bin olduğunu söyleyerek protokolün önemine dikkat çekti. Vasıflı iş gücünün nitelikli personelle olabileceğini kaydeden Mustafa Bozbey, kurul aracılığıyla mesleki ve teknik eğitimin yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının karşılanacağını açıkladı. - BURSA