İmza Beyannameleri Artık Satso'da Tasdik Ediliyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yönelik hizmet kalitesini yükseltmeye devam ediyor.



2017 yılına yeni faaliyetlerle giren SATSO, üyelerinin daha kolay ve hızlı hizmet almaları, müteşebbislerin yatırımlarını kolaylaştırmak ve dolayısıyla ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamak adına hizmetlerine yenilerini ekliyor. Bunların en başında Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkındaki Tebliğ kapsamında SATSO'nun uygulamaları geliyor. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin şirket kuruluşu sırasında işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yürütebilmeleri için şirket kuruluşu için alınan imza beyannamelerinin noter yerine Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde düzenlemeye başladı. 01 Ocak 2017 itibariyle, imza beyannamesi tasdik yetkisine sahip olan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Tebliğ kapsamında belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli fiziki koşullar ile donanımları sağladı.



SATSO Sicil müdürlüğü uhdesinde güvenlik kameraları takibinde üyelerin söz konusu işlemlerini rahat yürüteceği bir bölümde işlemler yürütülmeye başladı. SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, üyeleriNİN daha kaliteli, kolay ve hızlı bir şekilde hizmet alabilmeleri için her türlü gayreti gösterdiklerini belirtti. Kösemusul, "İmza beyannamesi Tasdik yetkisi de Odalara verildi. Önceki süreçlerde firma kuruluş işlemleri esnasında firma yetkilileri tescil talepnamesi ve imza beyannamesi tasdik ettirmek için noterde işlem görüyorlardı. 1 Ocak 2017 itibariyle bu işlemlerin tasdiki için notere gitmek yerine bu işlemler için yüzde 50 oranında düşük ücret ödeyerek SATSO'da Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde işlemlerini yaptırabiliyorlar. Bu işlemler için odamızda gerekli alt yapı ve fiziki donanım odamız tarafından sağlandı. Yapılan işlemlerin güvenliği adına Kamera Kayıt Sistemi eşliğinde işlemlerimiz imza beyannamesi tasdiki yapılabiliyor. Kurucu ortakları arasında yabancı uyruklu olan şirketler veya vekaletname ile işlem yapmak isteyen şirketler dışındaki tüm kuruluş işlemleri ve imza beyannamelerinin tasdiki Odamızda yapılabiliyor. Üyelerimiz için hizmetlerimize bir yenisini daha ekliyor olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Çünkü yatırımcılarımızı gereksiz prosedürlerle uğraştırmamak ve zaman kaybını minimize ederek potansiyel müteşebbisleri de kaybetmemeli ve kolaylık sağlamalıyız. Biz biliyoruz ki, yatırımcılar, iş dünyası ekonominin can damarıdır. 15 binin üzerinde üyesi ile SATSO, bu kentin ciddi bir kesiminin sorumluluğunu omuzlarında taşıyor. Bu sorumluluk bilinci ile camiamıza katılan üyelerimize layık olmak onların hak ettiği kaliteli ve yüksek standartta hizmetleri vermek için çalışmalarımız devam edecek" dedi. - SAKARYA