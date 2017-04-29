İmparatorluk Kuranlar Yahut Şümürz
"Söz"ün büyücüsü Boris Vian'ın Yazdığı "İmparatorluk Kuranlar Yahut Şümürz" dünyaca ünlü Avignon Off ve Edinburgh Fringe Festivalleri'den sonra Afife ödüllü yönetmen Aleksandar Popovski'nin yenilikçi rejisiyle İstanbul'da sahnelenmeye devam ediyor.
"Söz"ün büyücüsü Boris Vian'ın Yazdığı "İmparatorluk Kuranlar Yahut Şümürz" dünyaca ünlü Avignon Off ve Edinburgh Fringe Festivalleri'den sonra Afife ödüllü yönetmen Aleksandar Popovski'nin yenilikçi rejisiyle İstanbul'da sahnelenmeye devam ediyor.
2016 Milano 'Il Teatro Nudo Teresa Pomodoro' Uluslararasası Ödül Adayı
2016 Frankfurt Türk Tiyatro Festivali 'Onur Ödülü'
2015 Afife Tiyatro Ödülleri – 'Yılın En Başarılı Yönetmeni' – Aleksandar Popovski
2015 Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri – 'Yılın Kadın Oyuncusu' – Selin İşcan
2015 Türkan Kahramankaptan Özel Ödülleri – 'En İyi Yapım' – İmparatorluk Kuranlar yahut Şümürz
Bizi rahatsız eden nedir? Hayatımızda neyi kabul ya da inkar ederiz; ihtiraslarımız bizi nereye götürür, ne ararız… 'Söz'ün Büyücüsü' Boris Vian'ın son oyunu, alaycı trajedi İmparatorluk Kuranlar Yahut Şümürz, işte bu ve benzeri sorularla başlar.
Tanımlayamadıkları bir korkunun (sesin) etkisi altındaki Dupont ailesi her seferinde daha yukarıdaki bir daireye, onları gitgide daha fazla sıkıstıran bir durumun içine çekilir. Durmaksızın kaçarlarkendu¨nyaları gittikçe daralır ve nereye giderlerlese gitsinler, gizemli bir kadın, Şu¨mu¨rz, itip kaktıkları, yerden yere vurdukları halde inatla, sebatla onları beklemekte, onlarla yu¨zlesmektedir. Dupont'larŞu¨mu¨rz'e ne kadar kötu¨ davranırlarsa davransınlar varlıgını asla inkar edemezler. Şu¨mu¨rz adım attıkları her mekanda, nefes aldıkları her anda onları bekler ve Şu¨mu¨rz asla ölmez...
Hayal Perdesi sanat yönetmeni Selin İşcan ve Avrupa'nın önemli yönetmenlerinden Aleksandar Popovski önderliğinde hayata geçen, Hayal Perdesi'nin ilk yapımı İmparatorluk Kuranlar yahut Şu¨mu¨rz, prömiyerini Bursa Nilu¨fer Belediyesi 'Tiyatro' nun katkılarıyla 19. İstanbul Tiyatro Festivali'nde gerçekleştirdi. Boris Vian'ın en şöhretli ve son oyunu olan İmparatorluk Kuranlar yahut Şu¨mu¨rz, sekiz aylık bir ön çalışmanın ardından Tu¨rk, Makedon ve Hırvat sanatçıların bir araya gelmesi sonucu sahneye taşındı. Tiyatro alanında u¨lkemizde eşine az rastlanır çok ku¨ltu¨rlu¨ bir buluşmanın u¨ru¨nu¨ olan yapım, 2014 - 2015 sezonunda Bursa ve İstanbul'da seyirciyle buluştu. İskoçya, Fransa, İtalya, Almanya, Makedonya ve Kıbrıs'ta olmak üzere yurtdışında 56 temsil yaptı. Hayal Perdesi 2016 yılında iki oyunuyla ( Üç Kız Kardeş ve İmparatorluk Kuranlar yahut Şümürz ) dünyaca ünlü Avignon Off Festivali'ne katıldı."İmparatorluk Kuranlar yahut Şümürz" yine 2016'da dünyanın en büyük sanat festivali 69. Edinburgh Fringe Festivali'nde Edinburgh Fransa Konsolosluğu bünyesinde Edinburgh Fransız Kültür Enstitüsü'nün programında 2 hafta boyunca festival izleyicisiyle buluştu. İskoçya'nın en önemli kültür-sanat dergileri The List, The Skinny, The Stage, Broadway Baby ve Three Weeks'ten 4 yıldız alan oyuna, seyirci de yoğun ilgi gösterdi.
"İmparatorluk Kuranlar yahut Şümürz", Milano'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle, NO'HMA Vakfı ve Milano Şehri tarafından düzenlenen Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro Uluslararası Ödülü'ne aday gösterildi.
Edinburgh Fringe Festivali'nde sahnelenen ilk Türkçe Oyun
"İmparatorluk Kuranlar Yahut Şümürz"
Özellikle çağdaş gösteri sanatları için etkili bir platform olan 68.Edinburgh Fringe Festivali programına ilk kez 2015 yılında kabul edilen Hayal Perdesi, Türkiye Tiyatrosu adına heyecan verici bir ilke imza attı. "İmparatorluk Kuranlar Yahut Şümürz" İngilizce üst yazıyla Türkçe sahnelenen ilk oyun olarak festival tarihine geçti. Festivalin önemli yayınlarından dört yıldız alan oyundan, dünyaca ünlü gazeteler The Times, Guardian, Scotsman, Frankfurter Rundschau'da övgüyle bahsedildi. Kırk dokuz u¨lkeden tiyatroların katıldıgı festival su¨resince önemli basın yayın organları ve sanat otoritelerinden tam not alan oyun, Aleksandar Popovski'nin yaratıcı rejisi ve Sven Jonke'nin yenilikçi sahne tasarımıyla çarpıcı ve unutulmaz bir deneyim sunuyor.
Oyunun kadrosunda ise ödu¨llu¨ oyuncular Reha Özcan, Ayse Lebriz Berkem, Selin İşcan ve Nihat Alpteki'nin yanı sıra genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden basarılı oyuncular Tuba Karabey ve Dilhan Naz Özgülüş bulunuyor.
65' sürer; ara yoktur.
"Sözün özü: Hayal Perdesi, "İmparatorluk Kuranlar" yapımıyla on üzerinden on alıyor." Üstün Akmen
"Her tiyatro severe ve özellikle Tiyatro Ödülleri Seçici Kurullar Üyeleri'ne içtenlikle önerilir." Robert Schild – T24
"Sezonun akılda ve ruhta iz bırakan ender oyunlarından..." Ragıp Ertuğrul / Türkiye Eleştirmenler Birliği Başkanı
"2013'te kurulan bir tiyatro, ilk 2 oyunuyla uluslararası festivallerde! Tüm benliğimle gurur duyuyorum" Ece Temelkuran - HaberTürk
"Hayal Perdesi'nin İmparatorluk Kuranlar produ¨ksüyonuna tesekku¨r etmeliyim..." Mark Lawson – GUARDİAN
"İstanbul'dan gelen bir tiyatro, Edinburgh'ta başka bir tarih yazıyor. "İmparatorluk Kuranlar" Fringe tarihinde sahnelenen ilk Türkçe oyun" THE TİMES
"Türklerin oyunculuğu Edinburgh Fringe Festivali'nde tarih yazıyor." Tim Cornwell (arts-press.co.uk)
"Hayal Perdesi'ne büyük bir bravo. İmparatorluk Kuranlar muhteşem bir oyun!" Jean-Michel GAUTIER (revuespectacle.com.free.fr )
"Türk Tiyatrosu teröre sahnede direniyor." La Provence
" Aleksandar Popovski'nin güçlü bir biçimde oynanan rejisinde diyaloglar, her seferinde göze görünen ailevi yüzeyselliğin altındaki gerginliği ortaya koyan panik zirvelerinde patlıyor." The Scotsman
"Oyunun gücü, prodüksiyonun burjuva iyimserliğini bant ve şüpheyle sınırlanmış dar bir mekana hapseden berraklığından geliyor. Güçlü performanslar ve gittikçe ağırlaşan çaresizlik atmosferi, şiddetli finale kadar süren absürd anlayışı sağlama alıyor." The List
"Üstyazı desteğiyle Türkçe oynanan, İstanbullu Tiyatro Hayal Perdesi'nin Makedon yönetmen Aleksandar Popovski rejisiyle sahnelenen İmparatorluk Kuranlar'ı, denizaşırı bir topluluğu formunun zirvesindeyken izlemek için mükemmel bir fırsat sunuyor." The Stage
"Türk tiyatro topluluğu "Hayal Perdesi", Türkiye için yaratıcı performanslar konusundaki boşluğu doldurmak için çok önemli bir konumda olmasının yanı sıra, Boris Vian'ın absürd ve büyüleyici eseri olan "İmparatorluk Kuranlar" oyununu büyük bir ustalıkla sergilemesiyle, Avrupa'da pek çok ödülü silip süpürmüştür. Popüler bir Milano tiyatro gazetesi, Avrupa sınırlarını aşan yapımın cazibesini yakalayarak yapımı Avrupalı siyasetçilerin başarısız olduğu alanda "güzel" bir zafer olarak tanımladı." The Skinny
"Sarsılmaz bir performans!" Broadwaybaby
"Bu yapım tarifsiz bir mükemmellik sunuyor" Three Weeks Edinburgh
"Teatro Nudo Türk Tiyatrosu Hayal Perdesi ile açılıyor." Krapp's Last Post - Milano
"Tiyatroda büyük başarı: 'Hayal Perdesi' Boris Vian'ın oyunuyla Milano'da büyük ödüle aday gösterildi." T24
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Hayal Perdesi Beyoğlu
Mekan Adresi : Meşelik Sokak. No: 10
Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00
Kategori : İmparatorluk Kuranlar yahut Şümürz
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır