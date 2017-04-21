Imoco Volley, Dörtlü Final'de Taraftarına Güveniyor

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonuna ev sahipliği yapacak İtalyan ekibi Imoco Volley, taraftarının desteğiyle kupayı kazanma peşinde.



Treviso kentindeki Palaverde salonunda VakıfBank ve Eczacıbaşı'nın da katılımıyla yarın başlayıp iki gün sürecek organizasyonda, ilk maçını Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yla oynayacak Imoco Volley, güçlü rakibi önünde sürpriz yapmaya çalışacak.



Henüz 5 yıl önce kurulan ve kısa süre içinde Conegliano kentinin bir diğer takımı Spes Volley ile birleşerek yoluna devam eden Imoco Volley, Parma Volley'in Serie A lisansını devralarak direkt İtalya'nın en üst liginde mücadelesine başladı.



Geride kalan sezonu şampiyon tamamlayarak İtalya Ligi'nde ilk kez adını zirveye yazdıran Imoco Volley, ardından İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası'nın da sahibi oldu.



Grubunu ikinci tamamladı



Liu Jo Nordmeccanica (İtalya), Chemik Police (Polonya) ve Telekom Bakü (Azerbaycan) ile birlikte A Grubu'nda yer alan Imoco Volley, 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle ikinci sırada yer aldı.



İtalyan ekibi, organizasyona ev sahipliği yapma hakkını alarak play-off oynamadan direkt Dörtlü Final'e yükseldi.



Imoco Volley ile ilk gün karşılaşacak olan Dinamo Moskova'nın, A Grubu'nu lider tamamlayan Liu Jo Nordmeccanica'yı play-off turundaki iki maçta da 3-0 yenerek saf dışı bırakması dikkati çekti.



Kadro



Antrenörlüğünü Davide Mazzanti'nin yaptığı Imoco Volley'in kadrosunda şu isimler bulunuyor:



Serena Ortolani, Bricio Ramos, Kelsey Marie Robinson, Ofelia Malinov, Elisa Cella, Raphaela Folie, Katarzyna Skorupa, Silvia Fiori, Monica de Gennaro, Anna Danesi, Carolina Costagrande, Nicole Marie Fawcett, Robin de Kruijf, Jenny Barazza.